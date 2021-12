Wout van Aert is in zijn nopjes na Boom: "Dat is eigen aan het veldrijden"

Bjorn Vandenabeele

Foto: © photonews

Wout van Aert zette in Boom tijdens zijn eerste veldrit van het seizoen een ware demonstratie neer. Ook de supporters van Wout van Aert waren opnieuw van de partij. Zij hebben hun kampioen duidelijk gemist en het respect tussen beiden is groot. Toch hing het allemaal aan een zijden draadje of het allemaal nog zo zou lopen. “Ik was afgelopen week bang dat publiek terug verboden zou worden”, vertelde Wout van Aert aan Het Laatste Nieuws. Voor Van Aert is het publiek op het veldrijden heel anders dan op de weg. Hij bouwt met de veldritfans dan ook een goede band op. “Ik ben blij dat ik ze vandaag weer kon ontmoeten, wat eigen is aan het veldrijden. Dat hebben we vorig jaar gemist. Houden zo.”



