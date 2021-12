📷 🎥 Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw: Val di Sole klaar om veldrijders in wit landschap te ontvangen

In één groot sneeuwlandschap zullen de veldrijders met mekaar de strijd aangaan in Val di Sole. Daar gaat komende zondag immers de volgende Wereldbekermanche van start gaan. Dat beloofde sowieso een sneeuwcross te worden en de verwachtingen worden helemaal vervuld.

De weersvoorspellingen wezen er al op dat het deze week koud ging zijn in Val di Sole en dat de sneeuw er zou blijven liggen. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Dat blijkt ook helemaal waar te worden. Op beellden die ons vanuit het Italiaanse skioord bereiken, is haast enkel sneeuw te zien.

Als de cross op dit moment zou plaatsvinden, zou dit gebeuren in een volledig wit landschap. Het is nog enkele dagen afwachten, maar alles wijst er op dat dit ook zondag zo zal zijn. Bijzondere omstandigheden waar veldrijders zelden mee geconfronteerd worden.

Wie zich ook tot winnaar en winnares kroont in Val di Sole, de veldritten moeten daar in elk geval prachtige plaatjes opleveren. Sneeuw genoeg alvast, beroep doen op sneeuwkanonnen is voor de organisatie helemaal niet nodig.