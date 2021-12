Merijn Zeeman laat zich uit over komst Tiesj Benoot: "Hij stond al enkele jaren op onze lijst van potentiële versterkingen"

Dinsdag raakte het nieuws bekend dat Jumbo-Visma zich heeft versterkt met Tiesj Benoot. Onze landgenoot verlaat zo Team DSM. Hij tekende een contract voor twee seizoenen bij de Nederlandse wielerploeg.

Het team van Jumbo-Visma was al indrukwekkend, maar met de komst van Benoot, wordt de Nederlandse wielerformatie alleen maar sterker. Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, is zeer tevreden met de Belgische versterking.

"Tiesj stond al enkele jaren op onze lijst van potentiële versterkingen. Toen duidelijk werd dat hij beschikbaar zou zijn, hebben we niet geaarzeld. We zijn heel blij dat Tiesj voor ons gekozen heeft. Hij is een geweldige coureur en heeft een geweldige persoonlijkheid. Hij maakt ons op veel vlakken sterker en zijn persoonlijkheid past perfect bij ons", aldus Zeeman op de website van Jumbo-Visma.