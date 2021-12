Montagne de Lure iets voor Alaphilippe? Beklimming scherprechter in de Ronde van de Provence in 2022

Als Alaphilippe opnieuw afzakt naar de Ronde van de Provence, mag hij op de Montagne de Lure proberen zijn duivels te ontbinden. Boven op die beklimming ligt de aankomst van de laatste etappe. Het rittenschema voor 2022 is bekendgemaakt.

Julian Alaphilippe was één van de meer bedrijvige renners in de Ronde van de Provence in 2021 en eindigde tweede in het klassement, achter Iván Sosa. Het was voor hem een heel ander seizoensbegin dan de jaren voordien, toen hij het koersjaar steeds inzette in Zuid-Amerika of in de Verenigde Arabische Emiraten.

Afwachten wat de plannen zijn bij Quick.Step-Alpha Vinyl volgend jaar, maar Alaphilippe en alle andere mogelijke deelnemers weten nu alvast wat het rittenschema van de Ronde van de Provence te bieden heeft. Er zal begonnen worden met een proloog van 7 kilometer in Berre-l’Étang, waarna ritten in lijn volgen van Istres naar Saintes-Maries-de-la-Mer en van Arles naar Manosque.

ONTKNOPING OP MONTAGNE DE LURE

Op de vierde en laatste dag staat dan nog een rit van Manosque naar Montagne de Lure, een bergmassief in het Zuiden van Frankrijk, op het programma. Dit schema werd aangekondigd door La Provence, de organiserende krant. De Ronde van de Provence gaat volgend jaar door van 10 tot en met 13 februari.