Mooie herinneringen voor ploegmaat Ganna: "Fantastisch om hem te zien ontwikkelen tot het beest dat hij is"

Filippo Ganna heeft de voorbije jaren de stap naar de absolute top gezet. Zijn ploegmaats bij Ineos hebben dat mee van op de eerste rij kunnen beleven. Samen hebben ze dan ook heel wat mooie herinneringen gemaakt. 'Een beest', wordt Ganna genoemd door Swift.

Ben Swift rijdt sinds 2019 voor het toen genaamde Sky, dat anno 2021 bekend is als Ineos, en hetzelfde geldt voor Filippo Ganna. Voordien reden ze al samen bij UAE. Ze zijn alweer bezig aan de voorbereiding op het volgende seizoen: Ineos is op trainingskamp in Mallorca.

Op Puig de Randa, een beklimming, op het eiland, poseren Swift en Ganna in het nieuwe oranje trainingsshirt van Ineos voor een foto op Instagram. "We komen al vier jaar op rij naar dezelfde plek. Het is geweldig om al vijf jaar de ploegmaat te zijn van Filippo Ganna en hem te zien ontwikkelen tot het beest dat hij is", schrijft Swift."

In die periode is Ganna twee keer Italiaans kampioen tijdrijden en twee keer wereldkampioen tijdrijden gewonnen en heeft hij zes ritten gewonnen in de Giro. Opvallend is dat Tom Pidcock één van diegenen is die gereageerd heeft op de Instagrampost. "Deze keer ben je iets meer aan het zweten, maat", antwoordt hij met een knipoog naar Swift.