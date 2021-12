Anticipatie volgens Moscon niet enige manier tegen Van Aert en Van der Poel: "Ze zijn niet onverslaanbaar"

Moscon herontdekte in Parijs-Roubaix de klassieke renner in zich. Van Aert en Van der Poel jagen ook nog op de overwinning in de Helleklassieker. Als Moscon echt zijn tempel op de klassiekers wil gaan drukken, zal hij die twee vaker tegenkomen.

Daarom vroegen ze bij CyclingPro aan Moscon of hij moet anticiperen om Van Aert en Van der Poel voor te kunnen blijven. "Het hangt ervan af, er kan van alles gebeuren. Natuurlijk zijn ze de sterksten ter wereld op de weg, maar ze zijn niet onverslaanbaar", maakt Moscon zich sterk.

Zelf sterk voor de dag komen is opdracht nummer één. "Het belangrijkste is om een goede dag te hebben, aanwezig te zijn en je kans te grijpen." Over hoe dat moet gebeuren in de koers, wil Moscon zich niet suf piekeren. "Het is nog vroeg om scenario's in te beelden, er spelen zo veel factoren."

DE BESTE WINT NIET ALTIJD

Moscon is zich bewust van de status van Van Aert en Van der Poel in het wielrennen. Dat betekent niet dat de Italiaan zich bij voorbaat neerlegt bij een nederlaag tegen hen. "Het zijn de twee referenties, maar de beste wint niet altijd. Soms zijn er andere componenten en we zullen er proberen voor te zorgen dat we de zaken in ons voordeel laten uitdraaien." Met 'we', bedoelt Moscon Astana, de ploeg waar hij naartoe trekt in 2022.