Eindelijk duidelijkheid rond bizarre opgave in Vuelta: "Mas is egoïst, ik wil nooit meer met hem in zelfde team rijden"

Er is meer duidelijkheid gekomen rond het meest bizarre moment van het seizoen. Enric Mas is Kop van Jut voor Miguel Ángel López, die in de Vuelta afstapte op een moment dat hij derde stond in het algemeen klassement, zonder fysiek ergens last van te hebben.

Bij de Colombiaanse radiozender RCN heeft López meer duiding gegeven. Volgens hem was er geen duidelijke hiërarchie in de grote ronden, maar deed Mas er wel alles aan om voor hem in de pikorde te blijven. En dan was er die voorlaatste rit in de Vuelta. "Ik wilde nog naar de ontsnapte groep rijden. Mas bleef maar vragen waarom ik aan het aanvallen was terwijl hij al voorop reed."

BOOS NA GESPREK MET TEAMMANAGER

Mas kreeg bijval van de ploegmanager. "Eusebio Unzué kwam naast me rijden op het moment dat het verschil veertig seconden was. Hij vertelde me dat het een vervelende situatie was, maar dat ik niet meer moest proberen het verschil te overbruggen. Ik werd vervolgens heel boos en besloot af te stappen", legt López uit.

Tussen López en Mas komt het niet meer goed, dat mag duidelijk zijn. "Enric is een egoïst, dat heb ik hem ook zo gezegd. Ik wil ook nooit meer samen met hem in hetzelfde team rijden, want hij is geen teamspeler."