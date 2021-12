Jumbo-Visma heeft stilaan indrukwekkende klassieke ploeg rond Van Aert: dit lijkt de ideale opstelling

Jumbo-Visma is de laatste jaren uitgegroeid tot een echte topploeg, al moest Wout van Aert nog wel veel werk in zijn eentje opknappen. Er is inmiddels werk gemaakt van een betere ondersteuning voor, onder meer met de komst van Benoot. Dit lijkt ons de ideale opstelling voor de klassiekers.

Edoardo Affini

Een echte hardrijder en die komt in de klassiekers altijd wel van pas. Had het dit jaar moeilijk in de Vlaamse klassiekers, maar reed wel Parijs-Roubaix uit. Kan hij in het Vlaamse werk een stapje vooruit zetten, dan komt hij ook in aamerking om de Ronde van Vlaanderen te rijden.

Tiesj Benoot

De meest recente aanwinst van de ploeg. Kan de rol opnemen die hij ook vervult met de Belgische nationale ploeg op de weg: die van gids tijdens de koers. Moet Jumbo-Visma vooral sluwheid en het nemen van de juiste beslissingen bijbrengen. Reed al podium in de Omloop en de Brabantse Pijl en vier keer top 10 in de Ronde, maar kruipt nu in de rol van helper.

© photonews

Pascal Eenkhoorn

Begint in 2022 al aan zijn vijfde seizoen bij Jumbo-Visma, de ploeg weet dus wat het aan hem heeft. Reed dit jaar alle klassiekers, er is geen reden waarom dat volgend jaar niet zo zou zijn.

Christophe Laporte

Moet dé man worden die Wout van Aert diep in de finales kan bijstaan. Heeft vaak op pittige hellingen nog een snedige versnelling in huis. Moet zich in een kleinere ploeg nog meer kunnen laten gelden in de klassiekers. Werd tweede in Dwars door Vlaanderen en zesde in Parijs-Roubaix. Eindigde in Roubaix één plekje voor... Van Aert.

© photonews

Mike Teunissen

De trouwe luitenant van Van Aert, maar de voorbije jaren veel pech gekend met blessures. 2022 moet een pijnvrij jaar worden. De tweede plek in Dwars door Vlaanderen van 2018 en de zevende plek in Parijs-Roubaix van 2019 bewijst het potentieel van Teunissen. Drie man van Jumbo-Visma in de finale van de klassiekers? Het kan.

© photonews

Wout van Aert

De kopman himself. Moest het in het verleden al te vaak stellen met een ploeg die minder sterk was dan de andere kandidaat-winnaars of hem te snel alleen liet. Een versterkt Jumbo-Visma moet hem goed kunnen omringen. Alle ingrediënten lijken aanwezig om volgend jaar een Monument te winnen.

Tosh Van der Sande

Nog zo'n verse kracht die het klappen van de zweep kent en die het gewend is om de klassiekers te rijden. Brengt dus een dosis ervaring en parcourskennis mee. Reed zelfs zelf dit jaar nog top vijf in Dwars door Vlaanderen.

© photonews

Nathan Van Hooydonck

De superknecht bij uitstek. De tandem Van Hooydonck - Van Aert stond in het verleden al meerdere keren garant voor succes. Van Hooydonck moest dan vaak op zijn eentje de kastanjes uit het vuur halen. Ook zijn werk zal misschien wat verlicht worden, waardoor hij zich nog nuttiger kan maken voor zijn kopman.