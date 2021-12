Nibali mogelijk meerdere keren in ons land en overweegt zelfs op te bouwen naar Belgische klassieker

In de grote Belgische koersen zal het publiek Vincenzo Nibali mogelijk meerdere keren kunnen bewonderen. Nibali stond de pers te woord in aanloop naar het nieuwe seizoen. Op vlak van eendagskoersen maakt de Italiaan een paar opvallende overwegingen.

"Er zijn bepaalde koersen die ik in gedachten heb, maar ik heb nog niet beslist", heeft Vincenzo Nibali het bij onder meer Cyclingnews over zijn programma voor 2022. "Er zijn koersen zoals de Ronde van Vlaanderen, waar ik graag aanwezig zou zijn", verrast hij.

Het opschuiven van Parijs-Roubaix op de kalender, schept eveneens mogelijkheden. "We hebben ook over Parijs-Roubaix gesproken, maar het is niet zeker dat ik daar van start ga en het is waarschijnlijker dat ik ga opbouwen richting Luik-Bastenaken-Luik."

NOG GEEN BESLISSING GENOMEN

Het zou mooi zijn als de routinier, die volgend jaar bij Astana koerst, van die wedstrijd een hoofddoel maakt. "Maar we hebben nog geen finale beslissing genomen. We hebben al een idee, maar het is nog niet meer dan dat. Ik wil nog niet zeggen dat ik aan de start van die of die koers ga staan als het nog niet zeker is."