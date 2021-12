Geen overwinning voor Tim Merlier bij rentree in het veld: landgenoot moet tevreden zijn met derde plaats in Troyes

Tim Merlier is er niet in geslaagd om zijn eerste wedstrijd in het veld winnend af te sluiten. In het Franse Troyes eindigde onze landgenoot op de derde plaats, achter de Fransman Joshua Dubau en de Zwitser Timon Rüegg.

Tim Merlier maakte zondag opnieuw zijn opwachting in het veldrijden. Hij maakte zijn comeback in het Franse Troyes met de Coupe de France. Hij was één van de favorieten voor de zege, maar een overwinning zat er niet in.

Merlier eindigde met de derde plaats wel op het podium, maar twee renners gingen voor hem te snel. Zo werd er 44 seconden voor dat hij binnen kwam gestreden voor de overwinning tussen Joshua Dubau en Timon Rüegg. Uiteindelijk trok Dubau aan het langste eind. David van der Poel, ploegmaat van Merlier bij Alpecin-Fenix, werd negende.