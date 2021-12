Nederlander ontbreekt op eerste trainingskamp van Jumbo Visma

Een opvallende afwezige op het eerste trainingskamp van Jumbo Visma is de 35-jarige Nederlander Robert Gesink.

Gesink heeft daar alvast een goede reden voor. Hij geeft wat uitleg aan zijn supporters op sociale media.

“Helaas zal ik niet naar Spanje reizen om mijn ploeggenoten te vergezellen op trainingskamp, omdat mijn zoon gisteren positief is getest op het coronavirus”, schrijft Gesink.

“Maak je geen zorgen. We zijn allemaal in goede gezondheid en Bram toont alleen milde symptomen. Het is duidelijk dat we de protocollen van Andorra en het team volgen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.”

Gesink heeft nog een contract tot eind 2023 bij Jumbo Visma. Hij start aan zijn zestiende seizoen als profwielrenner.