Cavendish optimistisch tijdens herstelperiode: "Ik denk nog altijd dat ik volgend jaar opnieuw ga winnen"

Door zijn val in de Zesdaagse van Gent moet Mark Cavendish in de eerste plaats herstellen. Volgend jaar gaat hij alleszins nog actief zijn in het peloton, want de Brit zette zijn handtekening onder een contractverlenging bij zijn ploeg, die volgend jaar bekend zal staan als Quick.Step-Alpha Vinyl.

In het magazine Big Issue komt Cavendish aan het woord over zijn herstelperiode en over wat dat betekent voor 2022. "Dit is natuurlijk niet ideaal, maar ik denk nog altijd dat ik volgend jaar opnieuw ga winnen. Wat ik ga winnen, dat weet ik niet. Maar ik heb er wel vertrouwen in, anders zou ik gestopt zijn."

OPWAARTS TRAJECT

Na zijn vier ritzeges in de Tour speculeerden veel mensen over een eventueel afscheid van de Britse sprinter aan het wielerpeloton. "Het zou een goed jaar geweest zijn om te stoppen, om er na een terugkeer een punt achter te zetten. Maar ik weet dat mijn traject nog steeds opwaarts gaat en daar houd ik van."

Cavendish benadrukt ook nog een keer hoezeer hij zich thuis voelt bij zijn huidige ploeg. "We zijn meer dan ploegmaats, we zijn vrienden. We gaan samen de strijd aan. Ik win natuurlijk graag, maar ik rijd ook voor al die mensen die in mij geloven."