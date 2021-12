Kenny De Ketele heeft opvallende nieuwe job te strikken

Kenny De Ketele is helemaal renner af, maar hij heeft ook al meteen een nieuwe job zo blijkt. Hij gaat er zelfs twee combineren.

Kenny De Ketele stelde zich twee maanden geleden om pistebondscoach te worden. "In ambitie zit er een bondscoach in mij, maar ik ben het nog niet", klonk het toen in Het Laatste Nieuws.

Bondscoach

"Ik heb me kandidaat gesteld en er is gepraat." En ondertussen hebben die gesprekken ook geleid tot een contract, zo laat Het Nieuwsblad weten.

De Ketele wordt ook ploegleider bij Sport Vlaanderen­Baloise, waar hij zich vooral zal ontfermen over de pistekern.