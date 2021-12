Niels Albert laat zich uit over veldrijden als Olympische sport: "Dat gaat dan niet gebeuren" en "De poging waard, maar ..."

Zondag werd in het veldrijden in de sneeuw van Val di Sole gereden. Voor Niels Albert een leuke nieuwigheid. Maar of het zorgt voor een Olympisch statuut?

"Ik stel mezelf de vraag of een olympisch statuut het veldrijden wel zo’n grote meerwaarde zou bieden. Is dat een absolute ‘must’?", aldus Albert in zijn column in Het Laatste Nieuws.

"Mogelijk maakt het iets mondialere sponsors warm, maar een grote, wereldwijde (r)evolutie zal het in geen geval op gang brengen."

Leren genieten van wat we hebben

"Het is niet dat er in Chili of Mexico potentiële crosstoppers als paddenstoelen uit de grond gaan komen of dat Pogacar of Alaphilippe gaan veldrijden."

"Het is zeker de poging waard en het zou fantastisch zijn, anderzijds moeten we ook eens leren genieten van wat we hebben en er vrede mee hebben dat dit het wel eens zou kunnen zijn."