Pogačar zal minder op meesterknecht kunnen rekenen: "Als hij Tour verloren had door een fout van mij..."

Tadej Pogačar is tweevoudig Tourwinnaaar omdat hij zelf zo sterk is. Al stonden prima meesterknechten wel aan zijn zijde tijdens de laatste editie van de Tour de France. Eén van hen, Davide Formolo, zal voortaan meer zijn eigen kans gaan.

De Italiaan schept bij Cyclingnews duidelijkheid over zijn plannen voor volgend jaar. "Normaal gezien ga ik niet naar de Tour volgend jaar, ik concentreer mij op de Giro." Daar moet hij dan in principe niet in dienst van Pogačar rijden. "Eerlijk gezegd is het meer stressvol om voor iemand anders te rijden."

En hoe sterker de kopman is, hoe meer stress voor de knecht, blijkbaar. "Pogačar was zo sterk dat hij enkel de Tour kon verliezen door een fout die wij maakten. Als hij de Tour had verloren door een fout van mij, zou dat de grootste ontgoocheling van mijn carrière zijn."

ANDERE VOORBEREIDING

Formolo heeft met UAE de afspraak gemaakt dat in 2022 vaker zijn kaart zal getrokken worden. "Ik ga iets minder voor Tadej rijden en iets meer voor mezelf, dus we zullen een andere voorbereiding hebben."