BMX'ers kennen hun Wereldbekerkalender: twee van de acht ronden gaan door in Nederland

Het BMX was op de Spelen een heel attractieve wielerdiscipline. Ook in het BMX is de Wereldbeker een belangrijk klassement en dat zal in 2022 opnieuw zo zijn. De UCI heeft alvast bekendgemaakt hoe die Wereldbeker er juist zal uitzien.

Het BMX met het format Supercross wordt voortaan overigens BMX Racing genoemd, een term die het ook al kreeg op de Olympische Spelen in Tokio. De UCI heeft de kalender voor de Wereldbeker in het BMX Racing verspreid.

Die vat aan in 2022 in het weekend van 28 en 29 mei in het Schotse Glasgow. Vervolgens is het afspraak in Nederland. Meer bepaald in Papendal, waar in 2021 het WK BMX doorging. Daar staan ronden 3 en 4 van de Wereldbeker op het programma op 11 en 12 juni.

De Wereldbeker zal beslist worden in het Colombiaanse Bogotá, waar ronden 5 en 6 afgewerkt worden op 24 en 25 september. Een week later, op 1 en 2 oktober, zijn ronden 7 en 8 aan de beurt. Het WK BMX gaat volgend jaar dan weer door in Nantes, van 27 tot en met 31 juli.