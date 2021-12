Charmeoffensief aan de gang voor concurrent van Wout van Aert voor 'Sportman van het Jaar'

Wout van Aert werd vorig jaar 'Sportman van het Jaar'. Kan hij zichzelf opvolgen? De wielrenner van Jumbo-Visma is alvast bij de drie genomineerden. Al kan één van de andere twee wel op erg veel steun rekenen vanuit zijn eigen sporttak.

In de judowereld zien ze het liefst judoka Matthias Casse 'Sportman van het Jaar' worden. Casse is net als marathonloper Bashir Abdi en Wout van Aert genomineerd. Het Laatste Nieuws meldt de ludieke actie 'Matthias is geen pannenkoek', die gewezen judokampioenen Ulla Werbrouck, Gella Vandecaveye, Dirk Van Tichelt en Ilse Heylen willen opzetten.

OBJECTIEVE PARAMETERS

Ook trainer Jean-Jacques Melotte en voormalig bondscoach Jean-Marie Dedecker staan helemaal achter het initiatief. "De verkiezing van Sportman van het Jaar moet gebeuren op basis van objectieve parameters”, aldus Dedecker. "Dat betekent dat een olympische titel boven een wereldtitel staat en een wereldtitel boven een Europese. De wereldranglijst is dan weer de objectieve parameter voor de regelmaat."

"Als we dat toepassen op Matthias Casse als regerend wereldkampioen, regerend vice-Europees kampioen, bronzen medaillewinnaar op de Olympische Spelen van Tokio deze zomer, en als huidige nummer 1 van de wereld, is de conclusie snel gemaakt", klinkt het. Van Aert haalde zilver op de Spelen en op het WK in het tijdrijden, Abdi haalde brons in Tokio en brak dit jaar het Europese record.