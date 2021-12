Derde in de Giro van 2012 maar nadien werd hij geen klassementsrenner: Thomas De Gendt legt uit waarom

We kennen Thomas De Gendt van zijn avontuurlijke ontsnappingen, maar in de Giro van 2012 eindigde hij wel op het podium als nummer 3 uit het klassement. Het was echter niet het begin van een loopbaan als klassementsrenner. De Gendt legt uit waarom hij nadien vooral voor ritsucces ging.

De Gendt bespreekt in de podcast Bobby&Jens, van ex-renners Bobby Julich en Jens Voigt, of hij een klassementsrenner had kunnen worden. "Ik hield niet van de levensstijl van een klassementsman. Je mag niet één slechte dag hebben of je klassement is weg. Ik had er te veel stress door. Ik ben liever de wielrenner die ik vandaag ben dan te proberen om klassementsman te worden en te falen."

Even terug naar negen jaar geleden dan, toen het wel lukte om in de Giro top drie te rijden. "In 2012 stond ik drie kilo lichter dan nu. Ik was in de vorm van mijn leven, kwam uit een heel goed trainingskamp en er waren geen echte toppers in Giro. De beste klassementsrenners waren er niet. Je had geen Contador, Basso was al wat ouder aan het worden. Het was niet de Basso van voordien, hetzelfde met Scarponi."

Dat had ook zijn impact op het wedstrijdverloop. "De manier van koersen was perfect voor mij. Ze begonnen niet snel met aanvallen. Ze wachtten altijd tot twee-drie kilometer van de finish op de beklimmingen. We reden steeds een hoog egaal tempo en dan vielen ze aan. Maar dan wonnen ze slechts 30-40 seconden. Ik moest gewoon volgen. Ik was ook verrast dat ik na 17 dagen nog top 10 stond."

Een jonge De Gendt hield ook in die laatste dagen knap stand. "Eens je die kans krijgt, kan je boven jezelf uitstijgen. Ik kon voelen dat dit iets was dat één keer in je leven gebeurt. Het waren ook drie rare weken. In het jaar nadien ging ik in de Tour voor het klassement en na drie dagen stond ik al op veertig minuten. Dan heb ik beslist om te stoppen met een klassement te rijden en op ritzeges te gaan jagen."