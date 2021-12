Jasper Stuyven maakt planning bekend voor volgend seizoen: Nederlandse klassieker staat niet in zijn programma

Na zijn overwinning in Milaan-San Remo vorig seizoen, wil onze landgenoot zich komend seizoen opnieuw tonen voor Trek-Segafredo. Hij zal dan ook in de meerdere klassiekers te zien zijn en ook in de Tour de France zal hij er bij zijn.

Jasper Stuyven kan terugblikken op een uitstekend seizoen, maar uiteraard blijft hij ambitieus. Volgend seizoen wil hij opnieuw zeges binnen halen en hij heeft op de persdag laten weten dat hij zal deelnemen aan de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Nice, Milaan-Sanremo en de kasseiklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Voor de Omloop zal Stuyven niet aan wedstrijden deelnemen, waardoor hij dus hetzelfde schema heeft als vorig seizoen. Daarnaast zal Stuyven volgens Sporza ook jagen op een ritzege in de Tour de France.