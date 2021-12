Mark Cavendish zit boordevol vertrouwen naar volgend seizoen toe: "Ik weet dat ik nog steeds verbeter"

Mark Cavendish reed een uitstekend seizoen in 2021 en ook volgend seizoen wil de Brit nog steeds blijven knallen. Hij zit boordevol vertrouwen en gelooft in nog een aantal extra overwinningen.

Hij vertelde het in een gesprek met The Big Issue. "Het was een goed moment geweest om te stoppen na vorig seizoen, maar ik heb het gevoel dat ik nog steeds verbeter en ik hou er gewoon ook nog van", vertelde Cavendish en staat te lezen bij Wielerflits.

De Britse renner van Deceuninck-Quick-Step is ervan overtuigd dat er nog enkele overwinning zullen volgen. "Ik heb nog geen idee wat ik ga winnen, maar ik zit wel met veel vertrouwen. Anders was ik wel gewoon gestopt", aldus Cavendish.