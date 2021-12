OFFICIEEL: Dries De Pooter en WK-medaillewinnaar bij juniors via stage vanaf 2023 prof bij Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert stelt twee nieuwe talenten voor. Een stage komt er voor Dries De Pooter en Madis Mihkels aan in 2022. Vanaf 2023 gaan ze dan als profrenners volwaardig deel uitmaken van de Belgische WorldTour-ploeg.

Dries De Pooter, de Belgische juniorenkampioen van 2020, was dit jaar al stagiair bij Intermarché-Wanty-Gobert. De Pooter zal het nieuwe seizoen aanvatten bij Hagens Berman Axeon, de ploeg van Axel Merckx. In augustus volgt dan opnieuw een stage, vooraleer in 2023 de stap naar de profs te zetten. Hetzelfde traject wordt uitgetekend voor Madis Mihkels, die het jaar zal beginnen bij Ampler-Tartu2024.

"Samen met het performance team hebben we nagedacht over mijn toekomst en uiteindelijk beslisten we dat ik nog een jaar langer bij de beloften zou koersen", bespreekt De Pooter de genomen beslissing. "Ik wil mezelf nog de kans geven om fysiek sterker te worden vooraleer ik aan het grote werk begin. Ik ben en ben ervan overtuigd dat ik binnen Intermarché-Wanty-Gobert de kans zal krijgen om mijn dromen te realiseren!"

Look who joined the adventure with IWG!



Trainee Dries De Pooter 🇧🇪 & Junior World Championships medal winner Madis Mihkels 🇪🇪 will discover the World Tour with us in 2023 ✍️



Learn more about these 2 young talents 👉🏼 https://t.co/vNFd36oxwD



🎥 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/0j8VDEKlFC — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) December 15, 2021

Mihkels is een Est die op het WK derde werd bij de junioren. "Ik was dolgelukkig met het aanbod van Intermarché-Wanty-Gobert, want tijdens mijn juniorenperiode kreeg ik door de pandemie bitter weinig kansen om me te tonen. We beslisten samen dat het voor mijn ontwikkeling goed zou zijn om eerst een seizoen bij de beloften te koersen en ik krijg de kans om me daar in de beste omstandigheden op voor te bereiden."