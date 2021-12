Renner van Intermarché-Wanty-Gobert verkozen tot Afrikaanse renner van het jaar

Eerder deze week werd bekendgemaakt wie de nieuwe Afrikaanse renner van het jaar is. De prijs ging hierbij naar een renner van Intermarché-Wanty-Gobert, want Biniam Girmay heeft deze prijs gekregen.

Straf, want Biniam Girmay is slechts 21 jaar oud. Ook Louis Meintjes was genomineerd voor deze prijs, maar hij heeft het dus moeten afleggen tegen zijn jonge ploegmaat.

History maker @GrmayeBiniam 🇪🇷 is 2021 African Cyclist of the Year 🏆



Congratulations on a wonderful season, and to his teammate @LouisMeintjes who was also nominated 👏



📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/q0boFYzvnW