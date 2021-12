Slecht nieuws voor Vestingcross in Hulst: geen supporters welkom door het coronavirus

Op 2 januari staat de Vestingcross in Hulst op het programma, maar de cross zal doorgaan zonder supporters. Door het coronavirus is er namelijk beslist om geen toeschouwers toe te laten.

Geen supporters welkom op de Vestingcross in Hulst. De gemeente Hulst heeft het beslist naar aanleiding van het coronavirus. Er zal wel gereden worden en het parcours blijft ongewijzigd, maar toeschouwers zijn dus niet welkom.

Teleurstellend nieuws voor de supporters, want er komt juist een zeer sterk deelnemersveld aan de start in Hulst. Zo zullen volgens Sporza onder meer Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Picock te zien zijn in de cross.