Van Aert kloppen in Tokio het hoogtepunt voor Carapaz: "We bouwden van in het begin op naar de Spelen"

Wout van Aert was op kampioenschappen al vaak tweede. In Tokio moest hij Richard Carapaz voor zich dulden. De Ecuadoriaan soleerde naar olympisch goud. Voor hem was dat logischerwijs het absolute hoogtepunt van zijn seizoen.

Carapaz haalde in een gesprek met Science In Sport aan wat er nu voor hem bovenuit stak in 2021. "Het is een fantastisch jaar geweest voor mij in het algemeen. Het was geweldig om op het podium te staan in de Tour de France en de Ronde van Zwitserland te winnen, maar het hoogtepunt is zeker en vast mijn gouden medaille op de Olympische Spelen."

De uitmuntende prestatie van Carapaz op de Spelen was ook helemaal geen toeval. We hebben van bij het begin opgebouwd naar de Olympische Spelen, zodat ik goed kon presteren voor de ploeg en goed kon zijn in Tokio."

VASTHOUDEN AAN TRAININGSPROGRAMMA

Het uitgetekende strakke plan moest een heel seizoen lang zo goed mogelijk uitgevoerd worden. "Dit jaar draaide om het behouden van de focus, het vasthouden aan mijn trainingsprogramma en me voor elk evenement zo goed mogelijk voor te bereiden."