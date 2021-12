Zin in volgende grote zege bij Stuyven: "Winnen zoals Wout of Mathieu? Neen, maar ben renner die palmares opbouwt"

Aan een Wout van Aert of Mathieu van der Poel hoeft hij zich niet te spiegelen. Jasper Stuyven deed dit jaar wel iets wat zij niet deden: een Monument winnen. Dat zorgt voor de nodige dosis vertrouwen. En vooral: het smaakt naar meer.

Jasper Stuyven stond op stage in Spanje de media te woord en blikte onder meer bij Cyclingnews terug op het voorbije seizoen. "Ik denk dat het het beste jaar uit mijn carrière is geweest. Je zag dat niet noodzakelijk aan de resultaten, maar veeleer aan de manier waarop ik reed. Het WK in mijn thuisstad was één van de beste dagen uit mijn leven. Ik had vaak kippenvel tijdens de koers. Die geweldige ervaring ga ik wellicht niet meer beleven."

De blik vooruit dan, naar 2022. "Omdat in een Monument gewonnen heb, ben ik iets meer relaxed. Misschien kan ik daardoor met meer vertrouwen aan de start van een koers komen. Ga ik winnen zoals Wout en Mathieu dat doen? Neen, maar ik ben een renner die zijn palmares opbouwt. Ik denk dat ik al een aantal mooie overwinningen heb behaald en wil op dat elan verder gaan."

VERGAERDE ALS PLOEGMAAT

Schrik van de tegenstand heeft Stuyven niet, wat die dan ook al bewezen heeft. "Ook al hebben andere renners al heel indrukwekkende dingen gedaan, dat betekent niet dat ze mij makkelijk gaan lossen." Eén van zijn ploegmaats bij Trek-Segafredo volgend jaar is Otto Vergaerde. "Otto heeft ervaring op Belgische wegen en hij deed het uitstekend in dienst van Mathieu de vorige jaren. Ik ben blij dat hij nu aan onze kant staat."