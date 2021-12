Belgian Cycling kiest buitenlander als nieuwe bondscoach baanwielrennen, ook De Ketele en Cocquyt krijgen rol

Nadat de samenwerking met de vorige bondscoach baanwielrennen ten einde liep, werd De Ketele getipt voor deze functie. De verantwoordelijkheid komt nog niet volledig op de schouders van de pas gestopte renner terecht. Wel gaat hij de Nieuw-Zeelander Tim Carswell bijstaan.

Carswell is dus de opvolger van Peter Pieters en de nieuwe bondscoach baanwielrennen voor België. "Als head coach zal hij zowel in de endurance als sprintdisciplines de renners en coaches aansturen. Naast de coaching tijdens trainingen en competities zal hij ook een prominente rol spelen in de verdere ontwikkeling van het jonge coachesteam en de high potentials", staat in de mededeling van Belgian Cycling.

Kenny De Ketele zal onder zijn vleugels kunnen groeien in een rol als coach en combineert dit met een beperkte functie als ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise. Ook jeugdcoach Nicky Cocquyt maakt deel uit van de omkadering rond de Belgische pistiers.

STERKE AMBITIES

"Ik heb er enorm veel zin in om samen met Tim Carswell verder de structuur en gezonde omgeving uit te bouwen waarin onze renners zich ten volle kunnen ontplooien richting Olympische Spelen en andere grote kampioenschappen", staat De Ketele te popelen om aan de uitdaging te beginnen. "De visie die Belgian Cycling vooropstelt met de sterke ambities voor het pisteprogramma spreken me heel erg aan", aldus Carswell.