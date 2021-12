Axel Merckx vraagt respect voor prestaties van Wout van Aert

Zondag wordt de trofee voor Sportman van het Jaar uitgereikt. Wout van Aert is één van de kanshebbers op de prijs.

Axel Merckx stelt in zijn column in de Waalse krant La Dernière Heure dat Wout van Aert een fantastisch seizoen achter de rug heeft.

“Als we kijken naar de Spelen en de wereldprestaties, van Aert won zilver op de Olympische Spelen en in de Tour, de grootste wedstrijd van het jaar, heeft hij geweldige dingen bereikt. Hij had een geweldig seizoen en eindigde tweede op de UCI wereldranglijst achter Tadej Pogacar.”

Dat er veel kritiek kwam na het WK in Leuven vindt Merckx totaal onterecht. “Aan de andere kant is men gewend aan zijn successen, het is bijna normaal, na drie seizoenen op het hoogste niveau, dat hij altijd in de running is voor de overwinning en als hij zijn doel mist, zoals op het WK, maken ze er een drama van.”

Bashir Abdi en Matthias Casse zijn de twee andere kandidaten om Sportman van het Jaar te worden.