Mollema denkt nog niet aan stoppen: "Binnenkort contract verlengen"

Bauke Mollema is 35 jaar oud ondertussen, maar hij heeft nog de nodige doelen om zich in 2022 helemaal te laten zien.

Zo wil de kopman van Trek-Segafredo de Giro en de Tour rijden. Daarna neemt hij een pauze. Het WK is één van zijn grote doelstellingen.

“Ik heb het parcours gezien, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe vaak we die lange klim gaan doen”, vertelt Mollema aan WielerFlits. “Het maakt een groot verschil of je die maar één keer doet of drie keer. Daar moeten we op wachten. Maar verder oogt het heel uitdagend. Het parcours ziet er nu goed uit voor Mathieu van der Poel. Die laatste klim van een ruime kilometer in de stad ziet er behoorlijk technisch uit. Dat moet hem echt heel goed liggen.”

Hij kijkt uit naar rijden in Australië. “Ik ben er nog nooit geweest. Het is een mooie kans om er eens naartoe te gaan, nu het WK er plaatsvindt. Het lijkt erop dat ze er voorafgaand aan het WK ook een aantal koersen zullen organiseren, dus dat zou een interessant doel voor het laatste deel van het seizoen kunnen zijn.”

“Daarna wil ik ook weer proberen om goed te zijn in de Italiaanse herfstklassiekers. Ook dat is een voordeel als je de Giro met de Tour combineert, dan kun je na San Sebastián, met een kleine zes weken rust daartussen, echt goed toewerken naar die laatste koersmaand.”

Stoppen met koersen zit er voorlopig ook nog niet in. “Ik heb niet het idee dat dit mijn laatste jaar gaat zijn, zeker niet. Binnenkort gaan we samen met de ploeg om tafel om mijn aflopende contract van 2022 te verlengen. Dat is even afwachten. Maar ik heb nu het idee dat ik nog wel een jaartje of vijf op dit niveau kan fietsen.”