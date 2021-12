Niet Giro-winnaar Bernal maar andere renner verkozen tot 'renner van het jaar' bij de Ineos Grenadiers

Bij Team Ineos zijn naar goede gewoonte de eindejaarsprijzen uitgereikt binnen de ploeg.

Elk jaar, rond de kerstperiode, deelt Team Ineos als afsluiter van het jaar enkele awards uit. Dit jaar deden ze dat tegelijkertijd met de laatste avond op het trainingskamp in Mallorca. Ook dit jaar vallen er enkele opvallende keuzes te noteren.

Zo is Giro-winnaar Egan Bernal niet verkozen tot renner van het jaar. Ook andere kleppers zoals Ganna en Pidcock konden de award niet winnen, wel Olympisch kampioen op de weg Richard Carapaz. De Ecuadoriaan veroverde bovendien ook een podiumplaats in de Tour en was vaak in de aanval. Ook de fan award, gekozen door de supporters online, gaven een award aan Richard Carapaz. De Olympische kampioen maakte meteen een hattrick en kreeg ook de award voor de prestatie van het jaar.

De zege van het jaar ging dan weer wel naar Egan Bernal in de Giro. De Colombiaan won met 1:29 voorsprong op Caruso en 4:15 op Simon Yates.

🏆 INEOS Grenadiers Awards 2021 🏆



FAN AWARD - @RichardCarapazM

As picked by you our incredible fans - Richie takes home this special award for a second year in a row



PERFORMANCE OF THE YEAR - @RichardCarapazM

Another award for the Pride of Ecuador. His gold medal win was 👌 pic.twitter.com/puTjZPqudm — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 17, 2021

De prijs voor beste jongere van het jaar ging naar Ethan Hayter. De 24-jarige Brit was dit seizoen goed voor maar liefst 9 overwinningen en verschalkte in de Tour of Britain onder andere Wout van Aert in de 5e etappe.

Verder won Castroviejo de prijs voor beste helper. De Spanjaard werkte zich in de Giro en de Tour uit de naad voor zijn kopmannen en zette het ploegbelang meer dan eens voor het eigenbelang.