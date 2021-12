🎥 Lotto Soudal maakt met filmpje nieuwe outfit voor seizoen 2022 bekend

Enkele ploegen hadden het reeds gedaan, nu heeft ook Lotto Soudal de nieuwe outfit voor 2022 voorgesteld. Het deed dat met een filmpje, zodat iedereen alle details en nieuwigheden van de shirts van dichtbij kan bekijken.

In het filmpje herkennen we onder andere Caleb Ewan. Wat opvalt is dat rond de namen van de hoofdsponsors er een duidelijke witte vlakte is. De rode horizontale streep boven de naam van Soudal is wel nog steeds aanwezig.

Lotto Soudal werkte voor het ontwerpen van de nieuwe tenue samen met Vermarc Sport, in Europa bekend vanwege zijn sportkledij.