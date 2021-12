Gelijkaardige finales zoals de mannen: dames krijgen in 2022 ook De Moeren en Koppenberg voor de wielen

Vlammen door de Moeren, de Koppenberg beklimmen: zowel de mannen als de dames zullen in de Vlaamse klassiekers deze iconische stukjes parcours voor de wielen krijgen. Dat heeft Flanders Classics aangekondigd. Voor de vrouwen is dat een primeur.

"Tijdens het voorjaar van 2022 staan met de Moeren en de Koppenberg twee nieuwe passages op het programma voor respectievelijk Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen voor vrouwen", staat te lezen op de webstek van Flanders Classics. Dat betekent dus dat de finale in die wedstrijden voor vrouwen dezelfde is als bij de mannen.

Dat betekent dus dat Gent-Wevelgem, dit jaar gewonnen door Marianne Vos, de rensters ook langs De Moeren passeren. "De eerste scherprechter wacht de vrouwen niet in het Heuvelland, maar wel in Veurne. Voor het eerst trekken ook zij richting De Moeren. De winderige strook die traditiegetrouw voor spektakel zorgt, zal in 2022 dus ook bij de vrouwen mee het wedstrijdverloop bepalen."

HEUVELZONE MET KOPPENBERG

In de Ronde van Vlaanderen is het dan de Koppenberg waar de rensters voor het eerst mee te maken krijgen. Die maakt ook in hun wedstrijd deel uit van de heuvelzone, met uiteraard ook nog hellingen als de Steenbeekdries, Taaienberg en Kruisberg/Hotond.