Oud-topsporters spreken zich uit over 'Sportman-kwestie': "Wat Wout in Tour liet zien, was van bovenste plank"

Voor het tweede jaar op rij Wout van Aert als 'Sport van het Jaar'? Of toch iemand anders? Topsporters van vroeger kunnen de geleverde prestaties uit 2021 zeker naar waarde schatten. Het is dit jaar moeilijk kiezen, al maakte Van Aert wel enorm indruk.

Voor Stefan Everts mag Wout van Aert opnieuw 'Sportman van het Jaar' worden. "Wout won toch veel dit jaar. Wat hij in de Tour toonde, was van de bovenste plank. Ik ben ook fan van Mathieu van der Poel. De tweestrijd met Wout is fantastisch om te volgen", geniet de voormalig motorcrosser vooral, zo geeft hij aan in HLN.

"Voor Bashir Abdi heb ik ook wel bewondering, maar Wout rijdt ook nog cross en in de modder - dat ligt dichter bij mijn leefwereld", kunnen ook de prestaties in de cross bekoren. "Vandaar dat ik Casse ook wat minder volg. Maar dat hij wereldkampioen is, bewijst dat hij toch ook een klasbak is."

UITEENLOPENDE MENINGEN

Ook ex-judoka Ingrid Berghmans kiest voor Van Aert, al was Matthias Casse volgens haar favoriet geweest als hij niet geblesseerd was geraakt en goud had gepakt op de Spelen. Voor Kim Gevaert mag het dan weer Bashir Abdi worden. "Uiteraard zijn de prestaties van Wout en Matthias ook indrukwekkend, maar dat een Belg een medaille wint op de olympische marathon, dat is gewoon nog een tikkeltje uitzonderlijk."