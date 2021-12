Emotionele Michael Vanthourenhout draagt zege op aan familie: "Dit is heel speciaal"

De emoties laaiden hoog op bij Michael Vanthourenhout, na een zege die hem zijn hele leven nog gaat bijblijven. Een klassieker als Namen op je palmares schrijven: dat is voor de eeuwigheid. En ook andere omstandigheden zorgen er voor dat dit enorm veel voor hem betekent.

"Dit is heel speciaal", bevestigt Vanthourenhout in het flashinterview. "Ik geloofde er al de hele tijd in. Toen ik zag dat Toon Aerts lek stond, geloofde ik er nog meer in. Ik dacht dat Pidcock veel sterker ging zijn, maar met de steun van dat publiek bleef ik er wel in geloven. Ik zag naar het einde toe ook dat hij het iets lastiger kreeg."

TECHNISCH HEEL STERK

Inderdaad. Zeker op technisch vlak reed Vanthourenhout een uitmuntende cross. "Ik denk wel dat dit de mooiste zege uit mijn carrière is. Op de schuine kanten en technische stukken kwam ik telkens dichterbij. Op de andere stukken gingen de anderen dan weer extra hard rijden."

Vanthourenhout haalde ook aan dat er familiale omstandigheden speelden die het nog wat emotioneler maakten. Daarom droeg hij de overwinning op aan zijn familie, die het momenteel moeilijk heeft. "En aan iedereen die er voor mij geweest is, dat zijn wel wat mensen."