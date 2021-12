Landgenoot van Lotto Soudal blikt terug op het voorbije wielerseizoen: "Die eerste profoverwinning was gewoon magisch"

Brent Van Moer zal zeer tevreden terugblikken op het voorbije seizoen. Zo won hij onder meer de eerste etappe in het Critérium du Dauphiné, waardoor hij er even met de gele trui mocht rijden.

Brent Van Moer blikt op de website van Lotto Soudal terug op die fantastische ervaring. "Ik was volledig gemotiveerd om aan de eerste etappe van de Dauphiné te beginnen. Een kwartier voor de start was ik al helemaal klaar om te gaan. Mijn ploegmaats lachten me zelfs uit. Maar ik denk dat ik hen verrast heb, want alle puzzelstukjes vielen die dag op hun plaats."

"In de laatste rechte lijn moest ik denken aan wat er in de Ronde van Limburg was gebeurd, misschien gaf me dat net dat beetje extra om mezelf te bewijzen. Die eerste profoverwinning was gewoon magisch. De gele trui en het leeuwtje daarbovenop maakten het net dat tikkeltje specialer. Het is zonder twijfel het hoogtepunt van mijn seizoen geweest", aldus Van Moer.

Tour de France

Door zijn goede prestaties in de Dauphiné zat Van Moer in de selectie voor de Tour de France. "In de Dauphiné heb ik laten zien dat ik me bergop staande kan houden, maar het was natuurlijk altijd even afwachten voor een selectie voor de Tour de France. Toen ik hoorde dat ik geselecteerd was, voelde het als een droom die uitkwam."

"Mijn eerste Tour was echt onvergetelijk, de dubbele beklimming van de Mont Ventoux bezorgde me kippenvel, helemaal van de voet tot de top. Ik ben de ploeg echt dankbaar dat ik de kans heb gekregen om mee te gaan. Ik heb me echt laten zien, ik heb bijna een etappe gewonnen en de Tour met heel goede sensaties afgesloten", legde Van Moer uit.