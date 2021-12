OFFICIEEL: Geraint Thomas heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

Geraint Thomas rijdt nu al zeer lang voor INEOS Grenadiers en hij heeft daar ook al heel wat mooie successen gehad. Zo won hij onder meer al de Tour de France, maar ook de E3 Harelbeke kon hij op zijn naam zetten.

Het was lang niet duidelijk of Thomas zijn contract ging verlengen bij INEOS Grenadiers, maar nu zijn beide partijen er toch uitgeraakt. Zo zal de Brit ook de komende twee seizoenen voor de wielerformatie uitkomen.

𝐓𝐡𝐞 𝐎.𝐆. 🕶️



He's been with us since the very start. We're thrilled to announce @GeraintThomas86 will remain a Grenadier for the next two seasons.https://t.co/3uAk9oS28V pic.twitter.com/IcxxL4zNmk