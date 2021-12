Niels Albert kritisch op Vanthourenhout: "Hij wint te weinig voor de motor die hij heeft"

Michael Vanthourenhout heeft dit weekend nog eens een cross gewonnen, deze keer de race in Namen. En zo pikt hij toch ook weer zijn overwinning mee, al zou het wat meer mogen zijn volgens Niels Albert.

Niels Albert is in zijn column in Het Laatste Nieuws kritisch richting Michael Vanthourenhout: "Hij heeft misschien niet de motor om elke week een cross te winnen, maar ik vind dat hij te weinig wint voor de coureur die hij is."

Momenten

"Hij is een man van momenten, maar hij heeft er daar te weinig van. Hij doet me wat denken aan Vervecken of Vantornout. Zij hadden ook niet die constante, maar sloegen af en toe eens toe - vaak ook op kampioenschappen."

"Volgend jaar krijgt Vanthourenhout in Namen op het EK zonder de grote namen vermoedelijk ook eens een kans om dat te doen, de uitdager van Wout van Aert en Mathieu van der Poel zal hij niet worden deze winter."