Schotte kritisch voor Deceuninck - Quick-Step: "Fouten gemaakt met Remco Evenepoel"

Remco Evenepoel is de man waar we de komende jaren heel wat van verwachten in de grote rondes. Wanneer doet hij voor de eerste keer echt mee voor de prijzen?

De eerste grote ronde van Remco Evenepoel was de Giro dit jaar, maar die draaide uiteindelijk op een sisser uit. Te snel hernomen "We weten nog altijd niet hoe Evenepoels lijf zal reageren op 3 weken koersen. Vorig jaar zijn er bij de ploeg fouten gebeurd (voor de Giro). Evenepoel heeft toen te snel hernomen", aldus Schotte bij Sporza. "Nu zullen ze voor de geleidelijke opbouw gaan en dan zou de Vuelta wel eens perfect kunnen vallen in zijn seizoensopbouw in combinatie met het WK."