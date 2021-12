Thibau Nys Belofte van het Jaar, maar wel in de drop: "Dat is een raadsel, frustrerend" en "Ben geen van der Poel"

Als Thibau Nys dezer dagen prijzen pakt, dan is dat ... naast het veld. Deze week won hij de prijs voor Belofte van het Jaar op het Sportgala, maar in het veld gaat het ondertussen van kwaad naar erger.

In de cross van Namen kon Thibau Nys moest Nys zelfs opgeven. Een dieptepunt na een lange reeks van mindere resultaten.

Bij de U23 is een zesde plaats zijn beste resultaat van de laatste maand, bij de mannen is top-20 halen al een hele prestatie voorlopig.

Ben geen Mathieu van der Poel

Het gaat niet goed met Nys, ook al is hij fysiek in orde: "Ik weet niet vanwaar het komt, het is frustrerend", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Ik ben geen Mathieu van der Poel, dat talent heb ik niet. Het is dus eerlijker om me te vergelijken met pakweg Eli Iserbyt op dezelfde leeftijd."