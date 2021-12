Wout van Aert kruipt wat weg van favorietenrol: "Afschermen van de druk van buitenaf"

Wout van Aert heeft duidelijk zijn doelstellingen gemaakt voor volgend seizoen, zo liet hij weten na afloop van het Sportgala.

Voor Wout van Aert is het niet gemakkelijk om om te gaan met de druk. “Af en toe is het niet makkelijk”, vertelt Van Aert. Vooral de druk afhouden is de boodschap. “Het belangrijkste is om jezelf doelen te stellen en andere mensen dat niet in mijn plaats te laten doen. Dan is het ook makkelijker om mezelf af te schermen van de druk van buitenaf.”

“Puur voor mezelf vond ik het niet leuk om naar het WK te trekken, toen ik voor de buitenwereld de enige topfavoriet was, de verwachtingen enorm hoog lagen en ik eigenlijk enkel kon verliezen. Ik hoop dat ik in 2022 niet meer in zo'n situatie beland.”

Als enige favoriet zijn, lijkt geen optie meer voor Van Aert. “Maar je kan ook goed bezig zijn en naar een koers trekken waar nog vier andere favorieten zijn. Op het WK leek heel de wereld vergeten dat er nog meerdere goede coureurs aan de start stonden naast Wout van Aert.”