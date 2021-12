Chris Hamilton blijft bij Team DSM, ondanks de vele vertrekkers (waaronder Benoot en Van Wilder): "Ik heb eerlijk gezegd nog nooit problemen gehad met deze manier van werken"

Er gaan de laatste tijd heel wat vragen de ronde over de werking binnen Team DSM. Renners als Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder hadden namelijk besloten om de samenwerking met de ploeg vroegtijdig te beëindigen.

Chris Hamilton, zelf renner bij Team DSM, begrijpt niet goed waar het allemaal van komt. Hij rijdt graag voor de ploeg. "Ze vonden de manier waarop ik werkte goed en ik werk graag met de ploeg, dus het was een vrij gemakkelijke beslissing", vertelde Hamilton aan Cyclingnews.

"Het team heeft zijn manier van werken en daardoor zijn ze er erg op gefocust dat rijders gelijk behandeld worden en dat soort dingen. Het is supergoed georganiseerd: je weet altijd al heel vroeg in het seizoen wat je kalender gaat worden, dus je bereidt je voor op wat je in het jaar gaat doen. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit problemen gehad. Het is een betrouwbare en goede manier van werken", aldus Hamilton.