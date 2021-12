Ineos Grenadiers na laatste vijf contractverlengingen helemaal klaar voor 2022: 30 ploegmaats voor De Plus

Die heeft er met die contractverlengingen in één klap vijf ploegmaats erbij, al zal hij ongetwijfeld al met hen hebben kennisgemaakt. Jonathan Castroviejo, Salvatore Puccio, Brandon Rivera, Ben Swift en Cameron Wurf hebben allen hun handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis.

