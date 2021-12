Een familie en een 'steen', dat neemt Mathew Hayman terug mee naar Australië

“Als 18-jarige kwam ik naar Europa met één koffer en een grote droom. Nu keer ik terug maar Australië met een familie en een steen.” Met deze woorden kondigde Mathew Hayman zijn afscheid van België aan. Vlak voor de feestdagen trekt de Australiër terug naar 'huis' met zijn gezin.

Met de 'steen' verwijst hij naar de trofee die hij won na zijn zege in Parijs-Roubaix in 2016. Hij klopte toen Tom Boonen die zo geen 5de kassei in zijn prijzenkast kon plaatsen.

In januari 2019 stopte Hayman met wielrennen en werd hij ploegleider bij Team BikeExchange.

Came to Europe 🇧🇪 as an 18 year old, with a suitcase and a dream, heading home 🇦🇺 with a family and a stone. pic.twitter.com/vRxqBrYMpv