Lotto Soudal neemt afscheid van Italiaanse renner: "Grazie om twee jaar deel uit te maken van het team"

Lotto Soudal heeft op Twitter afscheid genomen van Stefan Oldani. De jonge Italiaan heeft namelijk een contract voor twee seizoenen bij Alpecin-Fenix getekend. Bij Lotto Soudal eindigde Oldani onder meer vierde in een etappe van de Giro.

"Nu het einde van het jaar nadert, is het tijd om afscheid te nemen van enkele van onze renners. Grazie Stefano om twee jaar deel uit te maken van het team en het brengen van je eeuwige glimlach en optimisme. We zien je op de weg", aldus Lotto Soudal.

π"π‡π€ππŠ π˜πŽπ" π'π"π„π π€ππŽ πŽπ‹πƒπ€ππˆ



As the end of the year is approaching, it is time to say goodbye to some of our riders. Grazie Stefano for being part of the team for two years and bringing your eternal smile and optimism



See you on the road! πŸ˜‰ pic.twitter.com/aVf5bfb3WH