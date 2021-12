Zwaar ongeval voor Amy Pieters op training: met helikopter naar ziekenhuis gebracht en geopereerd

De Nederlandse Amy Pieters is tijdens een trainingsrit betrokken geraakt in een ongeval. Daarbij zou ze zelfs even het bewustzijn verloren hebben. Ze werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis en daar werd ze geopereerd.

Het incident vond plaats in Calpe, Spanje. Pieters was aan het trainen met de Nederlandse baanploeg, maar volgens Sporza was er dan een plots een botsing binnen de ploeg. Pieters kwam ten val en verloor zelfs even het bewustzijn. Ze werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis (via een helikopter) en daar moest ze aan het hoofd geopereerd worden. De Nederlandse wielerunie laat op Twitter weten dat ze voorlopig nog geen verdere informatie kunnen geven. Amy Pieters naar ziekenhuis na aanrijding op training https://t.co/OxtUQHbrtu — KNWU (@KNWU) December 23, 2021