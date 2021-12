🎥 Primož Roglič kreeg een wel heel bijzonder, gouden cadeau van de Kerstman

Kerstmis is een tijd van cadeautjes. Primož Roglič kreeg wel een heel bijzonder geschenk. De Kerstman ging de Sloveen een tijdritstuur overhandigen en niet zomaar eentje: het was gepersonaliseerd en had een gouden kleur.

Voor velen is het op kerstochtend vol spanning wakker worden en dan kijken welke cadeautjes er onder de kerstboom liggen. Jumbo-Visma publiceerde een filmpje waarin te zien is hoe de Kerstman himself Roglič zijn geschenk ging overhandigen, in het bijzijn van diens teamleden.

Aan Roglič dus om de doos uit te pakken en te ontdekken wat er in zat: een prachtig gouden en gepersonaliseerd tijdritstuur. Uiteraard een verwijzing naar de gouden medaille die Roglič in de olympische tijdrit in Tokio dit jaar wist te veroveren.

Uiteraard was hij hier heel erg blij mee en het leverde ook applaus op van de andere teamleden van Jumbo-Visma.