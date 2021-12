Toestand van Amy Pieters blijft zorgwekkend: "Veel impact op iedereen"

De Nederlandse wielerkampioene Amy Pieters ligt nog steeds in het ziekenhuis in coma in het ziekenhuis van het Spaanse Alicante.

Donderdag kwam Pieters in de buurt van Calpe in botsing met een ploegmakker. Daarbij kwam ze zwaar ten val en verloor het bewustzijn. Ze werd met de helikopter overgebracht naar Alicante, waar ze een operatie aan het hoofd moest ondergaan om druk weg te nemen. Familieleden en een delegatie van de Nederlandse wielerbond trok naar Alicante. “Amy’s situatie is nu stabiel. Het is afwachten hoe ze uit haar slaap komt. Pas als ze daaruit is, komt er hopelijk meer duidelijkheid”, vertelt coach Jan van Veen. “De situatie heeft natuurlijk veel impact op iedereen. Daarom proberen we alle betrokkenen zoveel mogelijk te ondersteunen en er voor elkaar te zijn.”