Amerikaanse strandt op luttele seconden van Brand: "Misschien zege van mij als koers vijf minuten langer duurde"

Brand kreeg te maken met een tegenstandster die niet elke cross voor de prijzen rijdt. De Amerikaanse Clara Honsinger kwam aan het eind nog heel dicht: slechts vier seconden scheidden beide veldrijdsters. De koers duurde net niet lang genoeg, oordeelde Honsinger.

Wat ging er door haar heen toen ze zag dat ze nog naderde op Brand? "Ik probeerde zo vlot mogelijk de omloop af te haspelen, om te zien hoe dichtbij ik nog kon komen in die laatste ronde. Misschien had de zege van mij kunnen zijn als de koers nog vijf minuten langer duurde."

GEDULDIGE AANPAK

Honsinger was in elk geval met een strak plan naar Denderdmonde gegaan. "Ik herinnerde mij de editie van vorig jaar nog. Ook al is het vlak, het is een wedstrijd die veel energie vergt. Ik bleef gewoon geduldig, want ik wist dat veel meiden uit de top 10 snel zouden beginnen en dan zouden wegzakken op het einde. Dan kon ik echt mijn kracht aanwenden en tijd goedmaken."

De meeste rensters kon ze nog inhalen, Lucinda Brand daarentegen was al net te ver vooruit. "Gezien de manier waarop ik rijd, is het heel moeilijk als ze al heel diep gaan in de eerste helft van de wedstrijd."