Straffe onemanshow van Wout van Aert in Heusden-Zolder, Mathieu van der Poel geeft op

Wout van Aert heeft in het veldrijden nog maar eens indruk gemaakt. Onze landgenoot reed al in de tweede ronde weg van de concurrentie en haalde de overwinning uiteindelijk ook vlot binnen. Mathieu van der Poel kwam nooit in het stuk voor en gaf uiteindelijk ook op.

Mathieu van der Poel gaf voor de start nog aan dat de verschillen vandaag minder groot zouden zijn dan zondag in Dendermonde, maar niets was minder waar. De start van de Nederlander niet goed en hij zou nooit in het stuk voorkomen.

Wie dan weer wel indruk kon maken, was Wout van Aert. In het begin bleef hij nog even bij de rest, maar in de tweede ronde besloot onze landgenoot er alleen vandoor te gaan. De verschillen met de concurrentie werden alleen maar groter en zo heeft van Aert al bij al een eenvoudige zege geboekt.

Achter van Aert werd gesprint voor de tweede plaats en deze strijd werd gewonnen door Tom Pidcock. Eli Iserbyt eindigde uiteindelijk op de derde plaats. Mathieu van der Poel was een schim van zichzelf en gaf in de zesde ronde op.