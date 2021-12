OFFICIEEL: Jumbo-Visma haalt door vertrek Groenewegen jong talent met profzege achter zijn naam naar hoofdmacht

Door het vertrek van Dylan Groenewegen was in de hoofdmacht van Jumbo-Visma een plekje vrijgekomen. Dat zal opgevuld worden door Tim van Dijke, een jong talent uit het Development Team van de Nederlandse formatie. Van Dijke zet vervroegd de stap naar de eliteploeg.

De reden voor zijn promotie is tweeledig: enerzijds is er dus het vertrek van Dylan Groenewegen en anderzijds is er ook de voortreffelijke ontwikkeling van Tim van Dijke zelf De 21-jarige Nederlander heeft al een overwinning bij de profs achter zijn naam. In de laatste etappe van de CRO Race haalde hij het in een sprint met drie. Vanaf 1 januari 2022 is Van Dijke officieel profrenner bij Jumbo-Visma.

❌ 1 January 2023

✅ 1 January 2022



Tim van Dijke advances from @TJVacademy to our World Tour team a year early🔄



🗣️"It feels good to take a step up again."



Read more👇 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 28, 2021

"Ik was natuurlijk al trots en blij dat ik in 2023 en 2024 deel zou uitmaken van de World Tour-ploeg, maar het is mooi dat ik nu een jaar eerder al overstap. Ik verwacht dat ik een hele hoop nieuwe ervaringen ga opdoen waar ik veel van ga leren. Afgelopen seizoen was er al één met goede leermomenten en dat gaat aankomend jaar niet anders zijn", verwacht Van Dijke.

De youngster beseft ook wel dat de stap naar de profs een heuse uitdaging is. "Op sommige momenten zal ik het natuurlijk zwaar krijgen, maar dat bevordert mijn ontwikkeling. Het voelt goed om er weer een schepje bovenop te doen. Daarnaast is het leuk dat mijn broer Mick en ik nu min of meer tegelijk overstappen naar de World Tour-formatie."