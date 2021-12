Fabio Jakobsen blikt terug op zijn ritzeges in de Vuelta vorig jaar: "Een hattrick van etappes en de groene trui is iets waar ik aan het begin van de race nooit van had durven dromen"

Fabio Jakobsen heeft vorig seizoen zijn oude vorm helemaal teruggevonden van voor zijn zware blessure. Vooral in de Ronde van Spanje kon de Nederlander indruk maken met drie ritzeges en de puntentrui.

Op de website van Deceuninck-Quick-Step gaf Jakobsen meer uitleg over zijn sterke prestaties in de Vuelta. "Het was een droom om na vier dagen in de Vuelta meteen mijn eerste ritzege te boeken! Ik herinner me hoe ik, enkele ogenblikken nadat ik over de streep was gekomen, aan mijn familie en mijn team dacht, mijn tweede familie, omdat zij de reden waren dat ik daar was. De weg naar dat moment was lang geweest, maar ik heb het gered met de steun die ik kreeg. Ik zie het nog steeds als de mooiste overwinning uit mijn carrière", legde Jakobsen uit.

"Mijn grootste overwinning was echter het finishen van de wedstrijd in Santiago de Compostela, iets wat niemand in de zomer van 2020 zou hebben geloofd. Een hattrick van etappes en de groene trui is iets waar ik aan het begin van de race nooit van had durven dromen, een prestatie die mogelijk was met de hulp van mijn teamgenoten."

"Ze waren overal bij mij, op de beklimmingen, in de afdalingen en in de vallei. Ze hebben zich helemaal kapot gereden voor mij en ik ben ze ongelooflijk dankbaar. Die groene trui die ik mee naar huis nam vertegenwoordigt de Wolfpack, alles waar dit voor staat en onze sterke band", aldus Jakobsen.